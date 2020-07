PARLAMENTO

VENEZIA La notizia è arrivata ieri dalla Camera: fuori Luca De Carlo, dentro Giuseppe Paolin. Proprio come nel 2018, dodici giorni dopo le Politiche, quando l'esponente di Fratelli d'Italia aveva dovuto cedere il proprio scranno al rappresentante della Lega, salvo poi registrare un nuovo ribaltamento delle posizioni nel giro di quarantott'ore. Follie del Rosatellum, che a due anni e quattro mesi dalle Politiche, ancora riserva sorprese al Veneto.

AMAREZZA E INCREDULITÀ

Per l'ennesima volta, il farraginoso meccanismo dei resti e il diverso riconteggio delle schede ripropongono la staffetta fra il bellunese De Carlo e il trevigiano Paolin. Il sindaco di Calalzo di Cadore era stato prima eletto, poi depennato, quindi riconfermato. E, viceversa, il responsabile organizzativo della Liga Veneta era stato prima scartato, poi riammesso, quindi escluso. Adesso l'ultima revisione disposta dalla Cassazione determina un altro ribaltone. De Carlo è amareggiato: «Non farò ricorso, ma bisogna che il Parlamento trovi una soluzione a questo problema». Paolin è incredulo: «Essendoci già passato tante volte, finché non vedo una carta...». (a.pe.)

