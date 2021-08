Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Mugugni tanti, dichiarazioni pubbliche poche ma sufficienti a comprendere che, malgrado gli sforzi, nel MoVimento 5S sono in tanti coloro che masticano amaro. Affossare la spazzacorrotti di Bonafede che aveva cancellato la prescrizione, per la riforma della giustizia penale di Marta Cartabia, pesa. Non bastano le rassicurazioni di Giuseppe Conte che questa sera riunirà di nuovo i parlamentari con un collegamento a distanza...