Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Parla Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, tra gli industriali che si sono schierati in prima linea per estendere l'obbligo del Green pass: «Solo con il certificato verde si può garantire che la ripartenza dell'economia tricolore non sia effimera. I luoghi di lavoro devono essere sicuri al cento per cento». Il Green pass allargato però non sarà operativo prima di metà ottobre. «Giusto così - aggiunge l'imprenditore...