Parisi, dagli Usa ai centri per l'impiego: «Ripeterò qui il miracolo del Mississipi»

IL PERSONAGGIOROMA Il vicepremier Luigi Di Maio lo ha presentato come un «italo-pugliese». Ha già visto «il miracolo» negli Stati Uniti, seppure nel piccolo Stato del Mississipi, 3 milioni di abitanti. E ora è convinto che «si può fare»: i navigator salta ostacoli in salsa italiana funzioneranno davvero nella svolta verso l'occupazione. Si presenta così Domenico Parisi, presidente designato alla guida dell'Anpal, Agenzia nazionale politiche attive lavoro, nella sua prima uscita pubblica in commissione Lavoro alla Camera. Nel 1996,...