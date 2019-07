Parigi, stato di emergenza climatico E Macron lancia l'ecotassa sui voli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOPARIGI Dal 2020 ogni passeggero in viaggio su un volo in partenza dalla Francia darà il suo contributo alla lotta contro il riscaldamento del pianeta. Il governo francese, attraverso il suo braccio armato in difesa del clima, il Consiglio di Difesa ecologico voluto da Macron, ha deciso di instaurare un'ecotassa sul trasporto aereo, accusato di essere il campione della mobilità insostenibile. Su ogni biglietto aereo di un volo interno o intra europeo in partenza dalla Francia graverà una tassa-clima da un 1,50 euro in classe...