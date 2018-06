Parigi generosa a spese degli altri e il tifo italico che loda lo straniero

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Somiglia alla testata di Zidane. È un gesto rabbioso quello del governo francese contro l'Italia. Ed è malinconico vedersi precipitare in questo derby, scatenato dalla paura della Francia di non avere più un'Italia che accoglie anche per loro. Che invece prediligono la comoda posizione di chi produce le scene inguardabili dei campi di disperati al confine di Ventimiglia. Pro domo propria, ecco allora che il tribunale etico d'Oltralpe scatena su di noi epiteti così: «Cinici, vomitevoli». Ma allora la Francia che vuole ergersi a non...