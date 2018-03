CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PARIGI Angela Merkel non ha nascosto la felicità e un certo sollievo nel ritrovare ieri il collega Emmanuel Macron, sul sagrato dell'Eliseo. La prima visita del quarto mandato della cancelliera non poteva che essere Parigi, come Berlino fu il primo viaggio di Macron (e prima di lui di François Hollande). Abbracci, sguardi e sorrisi hanno confermato che tra i due leader europei il feeling c'è. Su una cosa, Macron e Merkel sono d'accordissimo: il tempo stringe. L'impaziente presidente francese vuole risultati rapidi sulle riforme che ha...