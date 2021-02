IL CASO

PARIGI È talmente bravo a raccontare, Marek Halter, che anche l'aggressione violenta subita nella notte tra venerdì' e sabato diventa subito una storia. Che l'intellettuale ebreo non si stanca di ripetere al telefono: «sto bene, solo qualche livido, e la protesi della spalla, pare si sia un po' spostata». «Erano le due e mezzo del mattino, mi ero addormentato in poltrona mentre correggevo le bozze del mio ultimo libro, ho aperto gli occhi e c'era un uomo incappucciato davanti a me, un altro nella cornice della porta. Erano interamente vestiti di nero, anche i guanti, come Arsenio Lupin. Quasi una caricatura. Gli ho chiesto che facessero lì, ho cercato di afferrare quello che avevo di fronte per il braccio, lui mi ha buttato giù dalla poltrona, mi ha dato qualche colpo. Se gridi sei morto mi hanno detto. Hanno lasciato la mia carta di credito sul tavolo, come per dirmi: non ci interessano i tuoi soldi. Ma hanno preso le chiavi, quasi a significare: possiamo tornare. È stato un avvertimento. Per la prima volta in vita mia ho chiesto aiuto».

Simbolo della lotta contro il razzismo, l'antisemitismo, l'islamofobia, amico di Golda Meier e Yasser Arafat, di Giovanni Paolo II e di Francesco, autore di decine di libri, sul giudaismo, la pace, se stesso, «avrebbero mille motivi per attaccarmi» ripeteva ieri. Eppure, e questo è il mistero che anche lui ammette: «non c'è stato nemmeno un insulto antisemita, a quello avrei saputo come rispondere». Perché alle aggressioni, l'85 enne Halter, nato nel ghetto d Varsavia, arrivato quindicenne a Parigi, è abituato. La denuncia che ha sporto al vicino commissariato è per furto con effrazione e violenze. Moltissimi i tweet di solidarietà, oltre ai saluti ricevuti da Macron e la telefonate di Darmanin (ministro dell'Interno) e Hidalgo (sindaca di Parigi).

Francesca Pierantozzi

