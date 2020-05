L'ORDINANZA

VENEZIA Tolte le discoteche, da domani in Veneto può riaprire (quasi) tutto, dalle giostrine per i bambini nei giardini pubblici ai grandi parchi tematici come Gardaland, fino alla formazione professionale. E tutto il resto, a partire dagli asili nidi ai centri estivi per i ragazzi, riprenderà una settimana dopo, da lunedì 1° giugnO, anche se i sindacati sono a dir poco scettici. Lo prevede l'ordinanza numero 50 firmata ieri pomeriggio dal presidente della Regione Luca Zaia e pubblicata su Bur. Palazzo Balbi ha reso noto anche le linee guida, essenziali per capire come e cosa fare per aprire queste nuove attività. «Sono indicazioni facilmente osservabili», ha detto Zaia, mentre dagli enti locali già arrivavano, ad esempio, mugugni sulla necessità di sanificare le giostrine per i bimbi nei giardinetti. Della serie: chi paga?

Da domani, recita l'ordinanza, è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività: noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto (biciclette, moto, monopattini, elettrici o meno); informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini in spazi pubblici e aperti al pubblico compresi gli esercizi commerciali e strutture ricettive; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; parchi tematici e di divertimento ossia giostre, spettacoli viaggianti. Sempre da domani, ma in base alle linee guida nazionali, è ammesso lo svolgimento di altre due attività: guide turistiche e professioni della montagna.

TRA UNA SETTIMANA

Tempo una settimana e anche i bambini (e le famiglie) potranno gioire. Da lunedì 1° giugno 2020 potranno infatti riprendere i servizi per l'infanzia e adolescenza 0-17 anni. Da tenere presente che sarà misurata la febbre a tutti: bambini, genitori, accompagnatori. Ma non potranno essere i nonni ad accompagnare i bimbi in asilo o ai centri estivi: oltre i 60 anni c'è il divieto. La Cgil, con Daniele Giordano, si dice preoccupata: «Ci pare una scelta più improntata alla campagna elettorale in arrivo che alla salute dei bambini». Quanto ai centri estivi, per la Cisl è necessario «garantire tutte le misure di sicurezza e prevenzione al contagio in accordo con i rappresentanti dei lavoratori».

IL RINVIO

Quando apriranno discoteche, cinema, teatri, sagre, fiere, centri termali? Dal 15 giugno, come è stato previsto a livello nazionale o prima? La volontà della Regione Veneto è di anticipare le aperture, ma bisognerà vedere come andrà la situazione epidemiologica. Perché è chiaro che se i contagi dovessero aumentare, sarà difficile giustificare e consentire una riapertura di attività dove il distanziamento sociale è praticamente impossibile. Io ballo da sola è il titolo di un film, non quello che succede in discoteca. Ergo, tutto questo settore è stato rinviato. «Appena avremo le linee guida - ha detto il governatore Zaia - ci sarà una successiva ordinanza che spero di fare in settimana».

La nuova ordinanza sarà valida fino alla mezzanotte del 14 giugno, cioè fino al termine della validità dell'ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte. «Io - ha detto Zaia - ho l'impressione che dal 15 giugno decadrà tutto e tutte le attività saranno libere. Il 15 giugno dovrebbe essere la data ultima della fine del lockdown».

ELEZIONI

Continua a tenere banco il tema delle elezioni: a luglio o al massimo il 2 agosto come chiedono Zaia e gli altri governatori o in settembre come è orientato il governo? «Mi ricordo che la data certa per le elezioni sembrava il 25 ottobre, e oplà, è arrivata la data del 6 settembre, ma la partita è ancora aperta - ha detto Zaia - Il decreto verrà chiuso solo dopo il vaglio del Parlamento. Mi risulta che ci siano gruppi parlamentari che chiedono le elezioni subito. Mi risulta che la Corea sia andata a votare ad aprile, che la Francia vada a votare a giugno, noi siamo gli unici che dicono che non si può andare a votare, quando i sei presidenti in scadenza chiedono di andare a votare. Interessante. Il mondo è aperto e in Italia non accadono due cose: la scuola aperta e le urne aperte».

Alda Vanzan

