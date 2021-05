Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MANIFESTAZIONEROMA Una protesta colorata, con l'arrabbiatura dentro ai costumi da mascotte, majorette e principesse. Ieri i lavoratori dei parchi divertimento hanno manifestato la loro sofferenza a Roma, in piazza del Popolo. Premono per la riapertura immediata delle strutture che al momento è prevista per il primo luglio. Drammatiche le perdite innescate dal virus: nel 2020 il comparto ha visto precipitare i ricavi dell'80 per cento....