IL PROVVEDIMENTO

ROMA Indennità straordinarie e ammortizzatori sociali estesi anche ai lavoratori stagionali; rimborsi con voucher per alberghi, altre strutture ricettive, biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei; sospensione dei versamenti tributari, contributivi, assistenziali e premi per le assicurazioni delle sale; un fondo di 130 milioni di euro a sostengo della filiera dello spettacolo, cinema, audiovisivo. Arriva un po' di ossigeno anche per i settori del turismo e della cultura. Sicuramente tra i più colpiti sin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, con l'Italia prima svuotata di turisti stranieri per paura del contagio e poi anche da quelli italiani in seguito alle disposizioni sempre più stringenti del governo. E così, anche se in realtà finora mai nessun provvedimento ha imposto la chiusura di alberghi e hotel (per cinema, teatri, musei invece sì), ogni giorno si è assistito a un vero e proprio stillicidio, con strutture che hanno deciso di spegnere le insegne e affiggere cartelli con la scritta «chiuso causa emergenza Covid-19». L'impatto economico può essere micidiale per l'intero Paese, basti pensare che il settore concorre a circa il 10% del Pil nazionale e dà lavoro a milioni di addetti.

GLI INTERVENTI

«Gli interventi varati con il decreto Cura Italia tengono conto delle numerose istanze delle associazioni di categorie di questi settori con cui abbiamo avuto una stretta interlocuzione in queste settimane» dice il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Si tratta - spiega una nota del Mibact - di provvedimenti che integrano e rafforzano le misure per il turismo contenute nel primo decreto con cui il governo ha previsto la sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per alberghi agenzie e tour operator di tutta Italia e la possibilità per le agenzie di rimborsare i clienti con un voucher. In particolare con il nuovo decreto le indennità sono estese anche ai lavoratori privi di tutele e ammortizzatori sociali, compresi gli stagionali del turismo e dello spettacolo. Sono previsti interventi a favore di autori, artisti, esecutori e mandatari. Sostegno alle imprese della cultura, dello spettacolo e del turismo. La sospensione dei tributi e contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria vale anche per i soggetti che gestiscono o organizzano teatri, sale da concerto, cinema, fiere o eventi di carattere artistico o culturale, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, bar, ristoranti, aziende termali, parchi di divertimento o tematici, servizi di trasporto, noleggio di attrezzature sportive e ricreative o di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, guide e assistenti turistici. Importante anche il fondo emergenze per lo spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo, dotato di 130 milioni di euro per il 2020. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse verranno stabilite poi con un decreto ministeriale. I rimborsi con voucher, già previsti per viaggi e pacchetti turistici annullati a seguito dell'emergenza Covid-19, vengono estesi anche ai biglietti per spettacoli, cinema, teatri, musei e altri luoghi della cultura e per i contratti di soggiorno annullati negli alberghi e nelle altre strutture ricettive. Prevista anche la realizzazione di una campagna straordinaria di promozione dell'Italia nel mondo. Soddisfatti gli operatori del settore che da giorni lanciavano allarmi. Federculture «apprezza lo sforzo messo in campo con il decreto». Positivo il giudizio di Giancarlo Leone, presidente dell'Apa (Associazione Produttori Audiovisivo), che definisce le misure appena approvate «un segnale importante di attenzione verso un settore determinante per la cultura e l'occupazione». E così anche l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec) che in un comunicato esprime «estrema soddisfazione per l'accoglimento di gran parte delle richieste a favore del settore dell'esercizio cinematografico».

Giusy Franzese

