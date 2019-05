Parabola dei luoghi-simbolo della Padania Maroni: «Ma osservo troppe coincidenze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Addio Legnano bella, i leghisti van via? C'è un qualcosa di fatale e tristemente romantico nel terremoto giudiziario che ha travolto il comune simbolo del Carroccio. E non solo perché qui il 29 maggio ricorrono le «schioppettate che abbiamo dato al Barbarossa», com'era solito ricordare l'Umberto (Bossi) incensando l'Alberto (da Giussano), eroe di un'impresa mitologica datata 1176. Quest'anno sarà una festa mogia e tristanzuola a Legnano (dove il 2 giugno va in scena il Palio delle contrade), con una giunta decapitata da...