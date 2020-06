Prima gli fu «ordinato di svestirsi parzialmente, poi fu percosso» e quando si rivestì per sfuggire alle violenze «tentò di salire sulla scala della torretta» arrampicandosi «dalla parte esterna». Ma sarebbe stato inseguito e i colpi lo fecero precipitare da 10 metri. Ecco come - secondo i magistrati - morì il 13 agosto 1999 Emanuele Scieri, l'allievo parà della Folgore in servizio nella caserma Gamerra di Pisa. La Procura toscana ha inviato cinque avvisi di chiusura indagini. Indagati per omicidio volontario in concorso Andrea Antico, di Rimini, caporal maggiore dell'Esercito, e due ex caporali ora in congedo, Alessandro Panella, di Cerveteri, e Luigi Zabara, di Frosinone. Sotto accusa anche l'ex comandante della Folgore, il generale Enrico Celentano (da tempo in pensione), al quale è stato contestato di aver reso false dichiarazioni al pm, e un altro ex ufficiale indiziato di favoreggiamento perché in un colloquio con Panella avrebbe tentato di preconfezionare una tesi difensiva appena dopo la morte del 26enne parà siracusano. Ad analoga conclusione era giunta nel maggio scorso l'inchiesta della Procura militare. «A mio figlio Emanuele, che era laureato in giurisprudenza e voleva fare l'avvocato, ora dico che finalmente stiamo facendo giustizia sulla sua morte», ha detto ieri la mamma, Isabella Guarino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA