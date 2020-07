IL CASO

VENEZIA È tornato ad essere il ricercato numero uno del Trentino. Su di lui pende un ordine di cattura per quella che di fatto è la sua seconda grande fuga verso la libertà. Anche se questa volta rischia di essere di breve durata perché conoscendo la sua indole è stato dotato di braccialetto elettronico. Il protagonista della nuova rocambolesca evasione dal centro faunistico di Casteller è l'orso M49, alias Papillon, reminiscenza del famoso galeotto evaso dalle carceri della Guyana francese. «Questa volta l'animale è provvisto di radiocollare e crediamo di poterlo localizzare celermente» spiega il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti annunciando che già ieri è stato individuato in un'area del monte Marzola, sopra Trento. Ma si accendono gli animi di fronte alla figura romantica - se non fosse pericoloso - dell'orso che colleziona soprannomi da Libero attribuitogli dal Wwf a prigioniero politico come ama chiamarlo l'Enpa. Ieri è sceso in campo lo stesso ministro dell'Ambiente Sergio Costa: «Deve vivere, chiediamo che non venga rinchiuso e assolutamente non abbattuto» ha scritto il pentastellato su Facebook nel messaggio che ha poi rivolto anche al presidente Fugatti e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). «Come volevasi dimostrare Papillon è il soprannome migliore che potevamo scegliere per l'orso M49» osserva Costa che conferma la sua posizione: «ogni animale deve essere libero di vivere in base alla sua natura, Papillon ha il radiocollare, è quindi rintracciabile e monitorabile: non ha mai fatto male a nessuno, solo danni materiali facilmente rimborsabili».

IL PIANO DI EVASIONE

Dopo la precedente fuga Papillon era di fatto un sorvegliato speciale, quindi oltre al radiocollare aveva un recinto anti-evasione. Non per lui che durante la notte è riuscito a superare la barriera elettrica, a raggiungere l'ultima recinzione, ha poi divelto la rete elettro-saldata piegando l'inferriata di 12 millimetri fino a ricavarne un'apertura sufficiente per scivolare all'esterno. Ad accorgersi dell'accaduto il personale di guardia che ha notato il segnale del radiocollare all'esterno dal recinto. Del resto il nomignolo di Papillon gli era stato attribuito proprio dopo la prima evasione in cui resistette alle scariche scalando la recinzione elettrificata. Allora riuscì a fuggire quando ancora non gli era stato applicato un braccialetto elettronico. E così per un anno aveva vagato tra i monti dell'Alto Adige e perfino del Veneto, prima di essere catturato il 29 aprile scorso sui monti sopra Tione, sempre in Trentino.

Il Wwf Italia chiede «una nuova occasione in natura per M49, con un monitoraggio intensivo dei suoi spostamenti, oggi possibile grazie al radiocollare. La seconda fuga di M49, oltre all'inadeguatezza dei protocolli di sicurezza messi in atto, dimostra come la natura si può conservare, ma non ingabbiare». Sulla stessa linea Alleanza Popolare Ecologista (Ape) che attraverso il portavoce Rinaldo Sidoli chiede «ai forestali che seguono i suoi spostamenti di lasciarlo libero di vivere nel suo habitat», annunciando di aver raccolto oltre 75mila firme sulla piattaforma Change per sollecitare il ministro dell'Ambiente a individuare un luogo dove l'orso possa vivere in pace. Come gli 80-90 esemplari già censiti in Trentino, non sempre innocui però come ha dimostrato l'aggressione di giugno sul monte Peller ai danni di Fabio e Christian Misseroni, padre e figlio di 59 e 28 anni, assaliti da un orso e finiti all'ospedale con morsi e fratture.

Raffaella Ianuale

