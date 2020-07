IL CASO

BELLUNO Era stato Papa Francesco ad alimentare l'entusiasmo e le speranze. A gennaio, incontrando il presidente della provincia di Belluno Padrin, aveva confidato: «Ci vediamo a Belluno, per la beatificazione di Papa Luciani». Parole che avevano fatto intravedere che l'infinito iter verso la beatificazione di Luciani fosse arrivato a una svolta. I prossimi tre mesi sono costellati di ricorrenze, tutte occasioni buone per l'atteso annuncio. Il 26 agosto del 78 c'è stata l'elezione, a settembre (il giorno 28) saranno trascorsi 42 anni dalla morte e ad ottobre, il giorno 17, c'è il compleanno. Più di qualcuno quassù, dopo le parole di Bergoglio, si era illuso che ad uno dei tre anniversari potesse corrispondere anche la dichiarazione di beatificazione. A gelare gli entusiasmi è invece il postulatore, il cardinale trevigiano Beniamino Stella, che è anche prefetto della Congregazione per il Clero e che mette in discussione non solo i tempi ma anche il risultato finale del percorso. «Sui tempi e sull'esito dei procedimenti non si è in grado di dare dettagli definitivi, anche per le difficoltà connesse con la congiuntura sanitaria». Insomma, al momento è impossibile fare previsioni: se ne riparlerà più avanti.

IL MIRACOLO

A richiedere tempo è il riconoscimento del miracolo di Buenos Aires. La commissione medica, che nei mesi scorsi aveva chiesto anche un supplemento di indagine, non si è ancora espressa come spiega il referente vaticano della causa di beatificazione. «La procedura - chiarisce il cardinale - sta seguendo il suo normale iter nello studio del mirum (miracolo ndr) attribuito all'intercessione del Venerabile Servo di Dio». Lo stesso Stella aggiunge che si tratta di una fase importante e delicata, precisando che non è però l'ultima: «Questo passaggio esige attenzione tanto da parte della Consulta Medica, che di quella della Commissione Teologica». Si tratta di organi plenari, spiegano altre fonti del Vaticano, che in questi mesi di emergenza sanitaria non si sono potuti riunire alla luce dell'emergenza Coronavirus. L'ultima parola, prima della firma di Papa Francesco, spetta all'esame «conclusivo da parte del Plenum della Congregazione per le Cause dei Santi». Oltre agli interrogativi sull'esito dell'esame ci sono quindi anche i punti di domanda sui tempi in cui potrà esprimersi la doppia commissione e sul giudizio del Plenum. A questo punto è difficile ipotizzare che qualcosa possa sbloccarsi prima del 2021.

L'ITER

A novembre 2017 papa Albino Luciani era stato decretato Venerabile da Papa Francesco, una sigla che ha concluso la fase che si era aperta il 23 novembre 2003 nella Cattedrale di Belluno. Circa 15 anni di lavoro di ricostruzione attraverso una mole di documenti enorme, anche perché le carte di Albino Luciani si trovavano disperse tra il Veneto e Roma. Alla fase diocesana completata nel 2006, erano seguiti due anni di ulteriori accertamenti. Il Vaticano decise nel marzo 2008 di istituire un nuovo tribunale per una indagine suppletiva. Fu conclusa nel giugno dello stesso anno con esito positivo, dal 2017 con cadenza regolare sono arrivate le rassicurazioni che l'iter procede ma per ora la provincia di Belluno rimane in attesa che il suo papa diventi beato.

RASSEGNAZIONE

Nel paese di Papa Luciani, a Canale D'Agordo, il sindaco Flavio Colcergnan allarga le braccia. È una benedizione che non lo facciano beato in questi giorni in cui viviamo con il rischio contagio: «Sarebbe una festa dimezzata doverlo celebrare con mascherine e distanziamento sociale, anche se non dobbiamo mai dimenticare che lui era una persona umile e di certo sarebbe stato contento comunque. Anche di una festa più discreta».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

