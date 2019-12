Papa Francesco, durante l'Angelus nella festa della Sacra Famiglia, ha riportato l'attenzione «sull'incapacità di genitori e figli di costruire momenti di dialogo» fondamentali per «condividere» e creare «emozioni positive». A sostenerlo è Anna Maria Giannini, ordinaria di psicologia giuridica e forense presso La Sapienza di Roma.

Cosa pensa delle parole di Papa Francesco?

«Sono assolutamente d'accordo sul tema, a livello psicologico è tutto vero. Quello che ha detto il Papa è che l'uso continuo del cellulare a tavola o nelle situazioni familiari, quando ci dovrebbero essere quei momenti di dialogo utili a far circolare emozioni e a condividere, porta ad una astrazione grave. Non solo perché coinvolge sia bambini che genitori, ma anche perché ha due effetti ben precisi».

Quali sono?

«Il primo, forse un po' banale ma lo stesso determinante: questo atteggiamento rende naturale un comportamento che è di forte maleducazione. Non è il dispositivo che va criminalizzato, ma l'uso che se ne fa».

Il secondo effetto invece?

«È più strettamente psicologico. Scattare per controllare una notifica interrompe la condivisione necessaria a costruire un dialogo, in famiglia come con altre persone. E soprattutto fa partire un meccanismo che rovina le relazioni: sono con te e controllo lo smartphone perché la persona distante è più importante. Questo porta a costruire una cattiva capacità di interagire in una relazione in presenza preferendone una a distanza che, inoltre, nasconde pericoli».

Che genere di pericoli?

«Una relazione attraverso uno smartphone dovrebbe essere complementare, non sostituire quelle in presenza. Poi il fatto di avere uno schermo che fa da filtro porta, soprattutto i piccoli, a non immaginare che conseguenze possa avere sull'altra persona ciò che scrivono o pubblicano sui social».

Francesco Malfetano

