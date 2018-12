Papà dona le sue cellule staminali: il piccolo Alex operato al Bambino Gesù

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROMA Anche se la corsa alla solidarietà non ha portato all'identificazione del «donatore perfetto», il piccolo Alex è stato sottoposto lo stesso al trapianto di midollo. Il bimbo di 20 mesi affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), una rarissima malattia genetica che colpisce solo lo 0,002 per cento dei bambini, ha ricevuto le cellule staminali emopoietiche prelevate dal padre. È l'unica possibilità per il piccolo Alex di sopravvivere a questa terribile patologia.L'intervento è avvenuto due giorni fa all'Ospedale Bambino...