Papà alla sbarra, tortura e omicidio: «Il bimbo fu seviziato»

L'INCHIESTAMILANO Non aveva il pannolino e piangeva disperato. Troppo da sopportare per Aljica Hrustic, venticinquenne di origini croate, che dopo una serata trascinata al bar e a fumare hashish non riusciva a dormire. Così l'ha ammazzato di botte, «colpendolo ripetutamente al capo nella regione frontale, particolarmente fragile in considerazione della tenerissima età della vittima». Mehmed aveva solo due anni e prima di morire è stato sottoposto a terribili violenze: calci e pugni, «tre bruciature con l'estremità di sigarette accese»,...