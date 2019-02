CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Paolo Barelli, presidente della Federazione italiana di nuoto e della Lega europea del nuoto, come vive i giorni del dramma di Manuel Bortuzzo?«Manuel è il nostro primo atleta. Sono vicino alla famiglia, anzi, tutti noi della federnuoto viviamo questo momento come una famiglia. Non ci arrenderemo».Come potrete aiutarlo?«Cercheremo di individuare le strutture sanitarie migliori per la riabilitazione di Manuel. Ovunque siano, ovunque nel mondo. Non ci fermeremo. Punteremo al meglio per lui. Non ci diamo per vinti. Aiuteremo la famiglia e...