L'INCHIESTAMILANO Stanza D5 del residence Le Rose di Rimini. È qui che, alle 12,45 del 14 febbraio 2004, muore Marco Pantani. Era rintanato in camera da giorni, solo, con scatole di medicinali ovunque. Secondo l'autopsia il suo cuore si è fermato per un edema polmonare e cerebrale, dovuto a un'overdose di cocaina e psicofarmaci. «L'ho sentito subito che me lo avevano ucciso e ogni giorno che passava ho cresciuto questa determinazione», ha...