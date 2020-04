Pandemia fa rima con democrazia. Ma come si concilia la gestione dell'emergenza sanitaria con la tutela dei diritti fondamentali? È il tema al centro di un paper della Fondazione Leonardo, presieduta da Luciano Violante, del cui comitato scientifico fa parte anche il giurista Fabio Pinelli, avvocato di Padova e consulente della Regione, che sta studiando in particolare il rapporto tra giustizia e intelligenza artificiale.

L'app di tracciamento dei contagi ha aperto il dibattito sulla difesa della privacy: ci può essere un punto di mediazione?

«L'emergenza sanitaria in corso deve consentire delle deroghe. Il punto è capire che tali devono essere, cioè condizioni temporanee ed emergenziali, non situazioni di non ritorno. In una Costituzione pluralista, qual è la nostra, i beni e i diritti devono convivere e bilanciarsi. Il bene -diritto alla salute non è superiore a quelli alla libertà e al lavoro, non può esistere una tirannia dell'uno sugli altri».

Nemmeno di fronte a un'epidemia così grave e diffusa?

«Nutro dei seri dubbi, e non sono il solo, sulla legittimità anche costituzionale dell'iter seguito, in particolare con l'imposizione di limiti alla libertà personale attuata per mezzo di decreti del presidente del Consiglio dei ministri. Detto questo, sappiamo che c'è un'emergenza epocale da affrontare e quindi guardiamo con una certa elasticità ai paletti dell'ordinamento giuridico, purché appunto tutto ciò non si trasformi in una situazione irreversibile per il futuro».

Vale anche per la tesi dell'uso obbligatorio dell'app, sostenuta ad esempio da Luca Zaia?

«L'obbligo potrebbe essere una via derogatoria eccezionale, per far sì che lo strumento sia efficace. Ma su questo secondo me il problema più rilevante è un altro e riguarda l'utilizzo dell'algoritmo di monitoraggio da parte di società private. Occorre che ci sia certezza di trasparenza e affidabilità in queste piattaforme, perciò è fondamentale il controllo pubblico, anche per lo stoccaggio dei dati. Le nuove tecnologie pongono tante sfide, fra queste la tutela della riservatezza, rispetto non solo ai dati personali ma anche ai gusti, agli orientamenti, alle opinioni. Su tutto questo c'è un percorso educativo da fare, serve una grande opera pedagogica. Non a caso in Leonardo stiamo affrontando il tema dell'umanesimo digitale».

In che termini?

«Stiamo assistendo a un processo di disumanizzazione della società. La tecnologia può accorciare le distanze, ma anche amplificarle, riducendo drasticamente l'empatia che nutre le relazioni personali. Siamo nel capitalismo digitale, ma la persona umana con la sua dignità non può essere un elemento accessorio. Ancora una volta, sono tutti elementi che devono trovare un equilibrio. Come per l'impiego dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione: il giudice-robot».

Cos'è, fantascienza?

«No, una sperimentazione già in corso in diversi Paesi, dall'Estonia al Brasile. L'algoritmo è per definizione giusto: assume una decisione prevedibile. Certo, potrebbe essere uno strumento ragionevole in certi contenziosi civili, mentre è molto più problematico nel penale, dove già l'udienza in streaming pone difficoltà nel rispettare il principio del processo pubblico e del contraddittorio tra le parti davanti a un giudice terzo. Quindi lo scenario è avveniristico, tutto da verificare e confrontare con le garanzie costituzionali, ma non possiamo far finta che il mondo non vada in questa direzione».

Angela Pederiva

