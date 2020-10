IL COLLOQUIO

VENEZIA Nessun doppio turno o ingresso in classe differenziato, almeno per ora. «Non ci sarà automatismo nell'applicazione delle norme decise dal governo e le scuole non dovranno muoversi in ordine sparso: quindi nell'immediato non cambierà nulla e i ragazzi continueranno a frequentare le lezioni secondo quanto programmato dalla scuola». All'indomani del Dpcm che, nell'ambito delle norme per contenere il contagio da Covid-19 prevede interventi sull'orario delle lezioni alle superiori, la direttrice dell'ufficio scolastico del Veneto Carmela Palumbo spiega che le indicazioni emanate dal governo, malgrado siano applicabili già da domani, non sono immediatamente attuative. «Tutto è sempre subordinato ad una valutazione sanitaria - dice - se infatti viene evidenziata una criticità che richiede interventi mirati si attiva un tavolo di concertazione con la Regione che deciderà quali interventi intraprendere».

Malgrado non desideri anticipare le soluzioni da attuare qualora bisognasse mettere mano alle scuole, si dice in linea con il presidente della Regione Luca Zaia nel vedere poco percorribili in Veneto l'applicazione dei doppi turni pomeridiani e degli ingressi in classe posticipati alle nove. Meglio optare per le lezioni online a rotazione dei ragazzi delle ultime classi delle superiori, evitando chi frequenta l'ultimo anno e dovrà affrontare l'esame di maturità. Quindi, come ha ribadito ieri Zaia, lasciare «tutto così com'è» decidendo «di far stare a casa una parte di studenti mantenendo sempre l'insegnamento in classe», in questo modo non si creerebbero problemi alle famiglie anche perché, sostiene il governatore, «ci rivolgiamo a 17enni e 18enni che sono autosufficienti» ed estremizzando l'approccio «si potrebbe arrivare, secondo una proiezione, a 200mila ragazzi a casa». La soluzione che meglio si adatta alla realtà veneta anche per la direttrice dell'Usr. «Quella dei doppi turni ad anno scolastico già avviato - spiega Palumbo - mi sembra una soluzione complessa che imporrebbe una riorganizzazione difficile da attuare». Tarata sulle grandi città, come Milano e Roma, invece l'opzione di fare entrare i ragazzi delle superiori alle nove. «Nelle realtà in cui gli studenti si muovono con metropolitane e tram l'ingresso differito è attuabile perché dispongono di collegamenti pubblici ad ogni orario - prosegue - non in Veneto dove si andrebbero a penalizzare i ragazzi che dalla provincia devono, ad esempio, raggiungere il capoluogo e talvolta hanno mezzi solamente in determinati orari: si rischia di costringerli a prendere il solito pullman o treno per poi sostare davanti al cancello della scuola in attesa di poter entrare».

Quindi ogni territorio dovrà adottare la soluzione che più si addice alle proprie caratteristiche. «Le decisioni comunque non spetteranno alla singola scuola - ribadisce Palumbo - a monte c'è una valutazione sanitaria legata al territorio. Nelle scuole venete abbiamo un sistema raffinato di controllo dei contagi con l'interfaccia tra i referenti Covid di ogni singolo plesso e le aziende sanitarie. Questo ci permette di avere la situazione sotto controllo e di affermare che all'interno delle scuole non c'è rischio per i ragazzi e per il personale scolastico».

Raffaella Ianuale

