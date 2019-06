Palù, il signore della virologia in pensione. Al suo posto Crisanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MEDICINAPADOVA Autorevole, granitico, elegante paladino della scienza, tanto più in quest'epoca martoriata da bufale, fake news e approssimazioni, per lui virus e batteri non hanno segreti. E i vaccini, beh decisamente rivoluzionari, ha sempre sostenuto, tanto quanto (se non di più) l'acqua potabile. L'orologio segna i settant'anni e va in pensione il signore della virologia, quel professor Giorgio Palù, scienziato di fama internazionale, direttore del Centro di Microbiologia e virologia dell'Università di Padova, fino a poche settimane fa...