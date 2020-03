IL CAMPIONE

ROMA «Sono d'accordo sul rinvio dei Giochi, perché non si può sapere se da qui a luglio la situazione migliora e non credo fosse neanche giusto che qualcuno si allenava e altri no. Il fatto che il Cio abbia deciso di non cancellarli è altrettanto incoraggiante. Sono quattro anni che ci prepariamo a questo evento». L'olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri commenta così la notizia che il Comitato Esecutivo del Cio si è preso quattro settimane per valutare la soluzione sui Giochi, compresa quella del rinvio. «Ci hanno cancellato tutti gli eventi - dice - ci dovevano essere i campionati italiani e sono stati annullati, ora anche gli Europei sono slittati a fine agosto. Non abbiamo più gare fino a Tokyo...». Paltrinieri non ha mai smesso di nuotare: del resto è l'acqua il suo ambiente naturale, lo sta facendo anche in questi giorni cupi, fatti di paura e isolamento, a causa della pandemia da coronavirus.

LA SPERANZA

Il campione olimpico a Rio 2016 dei 1500 sl nonché recordman europeo di specialità continua ad allenarsi perché al sogno olimpico non vorrebbe proprio rinunciare: oltre alla vasca, in cui finora ha dominato, ad attenderlo ci sarebbe la 10 km in acque libere, per la quale ha già conquistato il pass. «Noi vogliamo andarci alle Olimpiadi e io sto continuando comunque a pensare che si facciano ad agosto, proseguo ad allenarmi. Ma non è facile perché non abbiamo più punti di riferimento e ogni settimana ci cancellano qualche evento», dice l'olimpionico. E nell'emergenza totale, lui è anche un privilegiato visto che al contrario di altri suoi colleghi azzurri può allenarsi al centro federale di Ostia con il suo preparatore Stefano Morini e altri compagni della Nazionale: «In tutto siamo cinque - racconta - c'è anche Gabriele (Detti, ndr), il centro ha riaperto ma anche io ho perso diversi allenamenti. Sta succedendo qualcosa che è più grande dello sport. Ora ci sono altre priorità».

