Palpata al dipendente comunale, nunzio apostolico sotto accusa

PARIGI È finito nei guai mons. Luigi Ventura, nunzio apostolico in Francia, l'ambasciatore del Papa Oltralpe: la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su di lui - che però è protetto dall'immunità diplomatica - per molestie sessuali, diversi tentativi di «mano morta» (come riferisce Le Monde nella sua ricostruzione) nei confronti di un dipendente del Comune di Parigi.Stando a quanto riferisce il quotidiano, i fatti che vedono coinvolto mons. Ventura, 74 anni, nato a Borgosatollo in provincia di Brescia, risalgono allo scorso 17...