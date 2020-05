Nelle palestre si tira un sospiro di sollievo. Le misure sono più morbide di quelle annunciate due settimane fa e, soprattutto, il via libera all'utilizzo degli spogliatoi e delle docce fa superare il terrore più grande. Si spera di veder tornare i clienti e ci si prepara. In Veneto e Friuli già oggi si potrà riaprire, in altre regioni il 25 maggio. Chi può sposta le macchine, tutti si attrezzano con gel, spray disinfettante e mascherine e chi ha spazi all'esterno si organizza per trasferire fuori i corsi di gruppo, tra le attività più a rischio. «Stiamo ancora analizzando bene la situazione ma, preso con le dovute cautele, sembra che le restrizioni si siano molto allentate e che la riapertura sia più gestibile» commenta Fabio Sapori, presidente del Green Garden. Anche nel centro sportivo di via Asseggiano a Mestre ci si prepara alla ripartenza, che riguarderà per primi la sala fitness e i campi da tennis e da paddle. A giugno si prevede la riapertura anche delle piscine ma come per basket, calcio e sport di gruppo la situazione è ancora confusa. «Altro aspetto fondamentale è che sembra sia prevista una tutela legale sia nei confronti dei dipendenti che dei clienti. Noi dobbiamo seguire i protocolli e dimostrare di essere in regola».

TAPIS ROULANT

Impossibile spostare i tapis roulant che sono tanti e in fila, uno dopo l'altro. Saranno quindi accesi in modo alternato, per far utilizzare una macchina sì e una no, obbligando quindi gli iscritti a mantenere le distanze. «Per fortuna pare si possano usare gli armadietti a patto che i soci inseriscano gli abiti dentro la loro borsa, che noi forniamo a tutti. Quando vanno a casa tolgono la borsa e noi disinfettiamo l'armadietto. Poi altro aspetto positivo è che sarà possibile fare la doccia. Da noi poi è più facile perché le docce hanno le divisioni in cristallo e quindi non servono altre misure per evitare gli schizzi». L'idea è di spostare invece gli attrezzi per lo spinning. «Pensavamo di annunciare sui social la volontà, con i nostri incaricati insieme agli istruttori, di organizzare attività all'aperto. Avendo grandi spazi esterni possiamo spostare i corsi di aerobica e pilates. Anche lo spinning si può fare all'aperto, con l'accortezza di disinfettare e coprire le biciclette alla fine del corso, per evitare di portarle ogni volta dentro e fuori». In questo modo si salvano tantissime attività di gruppo che a causa delle distanze di sicurezza sarebbero saltate. «La cosa che però mi preme di più - spiega il presidente di Green Garden - è capire se potremo organizzare i centri estivi. Tanti genitori ci scrivono per chiederci se sarà possibile iscrivere i ragazzi ma non siamo ancora in grado di rispondere. Le indiscrezioni parlavano di un istruttore ogni 5 bambini e se questo fosse confermato sarebbe impensabile attivarli. Rispetto ad altri centri estivi, in cui un animatore segue anche più di 20 bambini, nei nostri campus prevediamo attività sportiva come nuoto, pallavolo, tennis e basket in piccoli gruppi, da 10 o 12 ragazzini. Ma se dovessero diventare 5 i costi, che attualmente sono di 100 euro a settimana, diventerebbero insostenibili e non so chi, in questo momento, potrebbe permetterseli».

LETTINI

Per le piscine, che riapriranno a giugno, sembra tutto più facile: «Quest'anno toglieremo i lettini dal bordo piscina e li sistemeremo noi a scacchiera nell'area verde, per garantire le distanze. I bagnini li disinfetteranno ogni volta che un cliente se ne va. Le vasche sono grandi e le distanze previste ci permetteranno di far nuotare 70 persone. Certo bisognerà accontentarsi di turni di 15 o 20 minuti, per poi fare spazio ad altri, ma la situazione è gestibile».

Melody Fusaro

