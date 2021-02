LO SPORT

VENEZIA A pochi giorni dalla riapertura degli impianti di risalita, scatta il pressing per la ripresa delle attività anche nelle palestre e nelle piscine. Il mondo dello sport è in fermento, ora che il Comitato tecnico scientifico ha accolto le proposte del ministero della Salute, per una ripartenza graduale basata su due fondamenti: lezioni individuali nei centri fitness e spazio di dieci metri quadri per ciascun nuotatore. Le linee-guida dovranno essere discusse in Conferenza delle Regioni e il Veneto promette già impegno per cercare di allargare le maglie.

LA BOZZA

Al momento la bozza è così scandita. In area rossa sarebbero permessi solo gli sport individuali all'aperto. In zona arancione, verrebbero consentite «nelle palestre, piscine e tensostrutture le attività sportive di base individuali, anche acquatiche, e le attività sportive dilettantistiche non di squadra o di contatto», ma sarebbero permessi pure «gli allenamenti per le attività sportive di contatto e per gli sport di squadra esclusivamente se svolti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento», nonché «le attività sportive e di danza indirizzata ai bambini in età scolare, in coerenza con l'apertura delle scuole». Questo varrebbe anche in fascia gialla, cioè ad esempio in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, con l'ulteriore aggiunta degli «allenamenti per gli sport da contatto e di squadra dilettantistico e di base».

LA DATA

Da quando? La formazione del nuovo Governo complica la tempistica, ma per ora non viene scartata la data del 6 marzo, cioè dopo la scadenza del decreto in vigore. «Tutto deve essere legittimato dalle autorità scientifiche premette il presidente Luca Zaia ma se si riaprono le piste da sci, per la proprietà transitiva si può iniziare a pensare a un'azione di alleggerimento anche per gli impianti sportivi. Le lezioni individuali sono la base, ma penso che si possa ragionare anche sui corsi di gruppo, garantendo le misure che le strutture già assicuravano: prenotazione, distanze, sanificazione, mascherine». Aggiungono i consiglieri regionali Alberto Villanova (Zaia Presidente) e Filippo Rigo (Lega): «Queste attività sono ormai ferme da ottobre. Significa che tutti i lavoratori e le loro famiglie che ruotano attorno a queste strutture sono senza stipendio ormai da mesi. Come è possibile giustificare ulteriormente le chiusure, quando il mondo fuori ha ripreso a vivere e le persone si affollano nelle piazze o nei centri commerciali? Aprire almeno alle lezioni individuali permetterebbe ai gestori, agli istruttori e a tutti i dipendenti delle palestre di tornare a tirare un sospiro di sollievo».

Il problema è sentito dalle imprese e dalle associazioni. Conferma al riguardo Massimiliano Cattarin (Calciotto Treviso): «Noi come società sportiva ci occupiamo di calcio a 8 prevalentemente e con il nostro impianto siamo già a 231 giorni di chiusura forzata. Il 15 febbraio riapriranno giustamente gli impianti sciistici: ci viene spontaneo chiederci perché non possono allora giocare 16 ragazzi all'aperto sparsi su quasi 3.000 metri quadrati di campo, quando sappiamo benissimo che il contatto è infinitesimale».

IL BENESSERE

Secondo il Cts, timori e vantaggi possono trovare un punto di equilibrio: «Si valuta con molta preoccupazione, in questa fase dell'epidemia sostenuta, il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all'interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati. Ma si ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA