ROMA «Palestre e piscine per ora sono aperte. Daremo loro una settimana di tempo per allinearsi ai protocolli di sicurezza». Il discorso del premier Giuseppe Conte, ai gestori di palestre e piscine (in Italia ce ne sono circa 100 mila) appunto, è suonato come un ultimatum. Quasi tutti sono concordi nel dire che quella adottata dal governo è solo una misura attendista. «Fra una settimana ci chiuderanno tutto» lamentano i più. «A quali protocolli ci viene chiesto di adeguarci?» si chiede il proprietario di una palestra in zona Monteverde. In realtà un vero e proprio protocollo per piscine e palestre non c'è. Quando a giugno hanno riaperto lo hanno fatto seguendo alcune semplici linee guida stilate dai tecnici del ministero dello Sport.

Le stesse che la McFit, tra le più grandi catene di centri fitness in Europa, ha spiegato sui social attraverso una stories. Prenotazione tramite l'app, utilizzo della mascherina negli ambienti comuni e nello spogliatoio, l'igienizzazione delle mani, misurazione della febbre all'ingresso, sanificazione degli attrezzi dopo ogni utilizzo e il distanziamento mentre si svolge l'attività fisica. Stesso discorso per i corsi con più persone per cui è stato ridotto il numero. E per le piscine? Più o meno le regole sono le stesse. Bisognerà farsi la doccia con il sapone prima e dopo l'ingresso in vasca. In vasca dovranno esserci almeno 7 metri quadrati a persona. Sull'acqua dell'impianto verranno effettuate analisi chimiche e microbiologiche ogni 30 giorni. Un vademecum che però ora risulta insufficiente come misura di contenimento del virus. Secondo il Cts, infatti, dovrebbe essere studiato un protocollo ad hoc.

Impossibile però averlo pronto in una settimana. E lo scontro più acceso tra il Ministro dello Sport Spadafora e i tecnici di Palazzo Chigi è stato proprio su questo punto. Il Comitato Tecnico Scientifico aveva espresso il suo categorico no a lasciare aperte palestre e piscine. Dopo un aspro confronto si è deciso di aspettare. Una settimana. «Cosa cambia in sette giorni? Nessuno ci ha comunicato nulla. Noi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto: nel rispetto di tutte le norme igenico sanitarie» spiegano dal Wellness club in zona piazza Bologna. Migliaia di operatori del settore che hanno speso soldi (spesso molti), per adeguare le proprie strutture alle regole richieste, regolando gli ingressi con il doveroso contingentamento, investendo nelle apparecchiature per la sanificazione dei locali e rinunciando anche a gran parte degli abbonamenti, ora si ritrovano con un ultimatum poco comprensibile. Ieri hanno protestato inviado dei video per dimostrare la corretta aplicazione delle norme. Entro la prossima settimana verranno chiusi tutti a prescindere o solo chi non rispetta le regole? Anche perché controllare che tutti le rispettino diventa una massiccia operazione di controlli difficilmente attuabile.

Che a logica dovrebbe comunque terminare con multe e chiusure solo per i furbetti. Ma la sensazione generale è che fra una settimana si procederà alla chiusura di tutti. «Non siamo d'accordo nella sostanza: chiudere i centri fitness in cui vanno 20 milioni di italiani e ci lavora un milione di addetti perché una minuscola parte non rispetta le regole è sbagliato -spiega Giampaolo Duregon presidente dell'Anif (Associazione Nazionale Impianti Sportivi e Fitness)-. Siamo la forza motrice che alimenta il benessere psico-fisico della società, senza distinzione di età o di livello sportivo. Fermare lo sport sarebbe una partita persa per tutti».

