IL CASO

È il grande dimenticato. Lo sport (quello di base, non quello professionistico che litiga su quando riprendere i campionati) è tutto fermo e i dipendenti sono in cassa integrazione, ma c'è il rischio che al momento delle riaperture in molti non ce la faranno a ripartire. I centri sportivi veneti, già nel primo mese di stop, hanno accumulato perdite importanti che vanno dai 60-70mila euro per le realtà più piccole ai 300-500mila euro per gli impianti più complessi. «In questo momento di emergenza ci si è scordati dello sport, ma quando ci sarà la possibilità di aprire, mi chiedo in quanti riusciranno a farlo»: un quesito che il presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle ha già posto alla Regione partendo proprio dalla specificità del territorio, dove l'80 per cento degli impianti sportivi pubblici è gestito da associazioni senza fini di lucro.

VINCENTI

Un'organizzazione vincente, fino a quando non è arrivato il coronavirus. «Finora l'unico aiuto consiste nel chiedere prestiti alle banche da restituire senza interessi in sei anni - spiega il presidente del Coni - però le associazioni, che gestiscono gli impianti a scadenza dopo aver vinto bandi pubblici, non sono nelle condizioni di affrontare debiti». Proprio in questi giorni il Coni sta facendo un censimento di tutti gli impianti sportivi da inviare alla Regione Veneto confidando che a conclusione del periodo di massima allerta si possa ripartire. «Almeno con le discipline che non richiedono contatto: penso alla pesca sportiva, all'equitazione che è importante anche per le disabilità, alla scherma, al golf - dice Bardelle - delle trecento discipline sportive italiane almeno un terzo potrebbe essere praticata con limitazioni».

Una situazione che si complica per le piscine e tutte le discipline acquatiche che vanno dalla pallanuoto al nuoto sincronizzato. «Gli impianti sono affidati alle società sportive che ora sono in grandissima difficoltà: secondo un nostro sondaggio tra mancati incassi e manutenzioni da fare le realtà più consistenti hanno già perso cifre che raggiungono i 300-500mila» dice Roberto Cognonato, presidente veneto della Fin, la Federazione italiana nuoto.

In queste condizioni nessuna società se la sente di chiedere prestiti alle banche tanto più che le aperture contingentate - quando ci saranno - limiteranno i guadagni, ma non le spese di gestione. «In un impianto sportivo con piscina possono lavorare fino a 60-100 persone - spiega Cognonato - è un settore che conta su 60 milioni all'anno di entrate e nel quale gravitano 300mila persone». Da qui la Fin Veneto, assieme ad AssoNuoto e con il supporto tecnico di esperti e medici, sta elaborando un piano di riapertura in sicurezza degli impianti natatori da sottoporre alla Regione Veneto. «Bisognerà utilizzare i termoscanner per monitorare la temperatura, mantenere le distanze, noi ci stiamo impegnando con tutte le nostre forze anche perché non bisogna scordare che praticare sport è fondamentale per la salute e innalza le difese immunitarie delle persone, ma temo - conclude il referente Fin - che senza aiuti concreti molti impianti non riusciranno a riaprire».

INCOGNITE

Tutte le difficoltà e le incognite emergono anche nelle parole di chi gestisce impianti sportivi privati. Il prossimo mese dovrà scegliere se pagare l'affitto o le tasse Paolo Baggio, titolare della palestra De Ferrari a Treviso. «Sono andato persino dalla polizia municipale per avere qualche informazione - spiega il titolare della palestra da 900 metri quadri, in via Benzi da 25 anni e in cui si praticano tantissime attività dalla ginnastica artistica al pugilato, passando per il fitness e l'attività motoria per anziani - non sappiamo nulla, si sono dimenticati di noi. Il personale è in cassa integrazione, ma disponendo di spazi molto ampi potremo iniziare a svolgere le attività individuali con personal trainer. Le spese di affitto e tasse ci sono, la chiusura prolungata rischia di metterci in difficoltà davvero serie».

Aspetta fiducioso che qualcosa succeda anche David Barbiero, responsabile dei centri sportivi Plebiscito e 2000 di Padova e consigliere veneto della Fin. Una realtà sportiva che conta quattro scudetti negli ultimi cinque anni nella pallanuoto femminile, ma anche il titolo di Coppa Italia e importanti risultati nel nuoto sincronizzato e nell'hockey. «È ovvio che la cosa più importante è la saluta, ma non bisogna sottovalutare che gli impianti più rimangono chiusi e maggiori sono le spese e le difficoltà per farli ripartire» spiega Barbiero, che attende istruzioni per come rimettere in pista i suoi campioncini che ora si stanno allenando nei modi più fantasiosi tra le mura domestiche. «Ci affidiamo agli esperti e ai medici, l'ideale sarebbe riuscire ad avere l'attestato di immunità - conclude - comunque noi siamo sportivi e quindi siamo convinti che vinceremo anche questa sfida».

Raffaella Ianuale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

