Palazzo Ducale, gli arrestati «offesi» dal video in manette

L'INCHIESTAVENEZIA Quel video diffuso dalla polizia, con tanto di musica di sottofondo, stile fiction televisiva, è in violazione della dignità dei detenuti, esibiti come un trofeo di caccia, nonostante l'articolo 114 del codice di procedura penale vieti di mostrare le persone arrestate in manette.I difensori di Vinco Tomic, il presunto capo della banda ritenuta responsabile del clamoroso furto messo a segno lo scorso 3 gennaio a Palazzo Ducale, a Venezia, hanno scritto ieri al Questore, Vito Gagliardi, e al procuratore capo, Bruno Cherchi,...