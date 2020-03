IL FOCUS

ROMA «Useremo ogni mezzo per salvaguardare le infrastrutture e gli asset strategici, da cui dipendono la tenuta del tessuto produttivo e migliaia di posti di lavoro. L'emergenza virus impone di vigilare per impedire scalate o mire ostili verso le nostre aziende e di mettere in campo tutti gli strumenti per proteggerle, anche rafforzando il golden power. Siamo pronti a usare uno scudo di protezione», è il monito partito ieri dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Riccardo Fraccaro. «Assicuro a Fraccaro la disponibilità mia e del Copasir, la massima leale collaborazione che vorrà chiederci in questa condivisa battaglia nell'interesse del Paese», gli ha fatto eco Raffaele Volpi, presidente del Copasir. Insomma, l'Italia alza le barricate contro eventuali aggressori che vogliano approfittare dei crolli di Borsa. E una delle armi è rafforzare il golden power, dotandolo di una potenza di fuoco economica.

A far scattare l'allarme sarebbe stato un fondo americano che da qualche giorno volteggia su alcune delle grandi società strategiche italiane. Tramite una banca d'affari anch'essa d'Oltreoceano, starebbe studiando possibili scalate. Nel mirino potrebbero esserci una grande banca con sede a Milano (probabilmente Unicredit) e due aziende pubbliche anch'esse operanti in settori chiave: Enel e Leonardo. Si consideri che Unicredit in un mese ha perso in Borsa il 44%, il gruppo elettrico il 31%, la conglomerata della difesa il 52%. Ciò spiega perché il Tesoro, d'intesa con Palazzo Chigi, Consob, Copasir e Mise vuole estendere la tutela dello Stato mettendo mano all'arsenale tecnico-giuridico: irrobustendo il golden power e resuscitando la golden share che dieci anni fa venne parzialmente modificata. Ciò è reso possibile dalla maggiore flessibilità che Bruxelles ci sta accordando in materia di aiuti di Stato e attraverso la sospensione del Patto di stabilità.

Dal canto suo la Consob si è già mossa scongelando quello strumento di trasparenza dell'abbassamento all'1% della soglia rilevante del possesso azionario che era stato utilizzato a fine 2008 in conseguenza del crollo dei listini causato dal fallimento di Lehman Brothers. Si tratta tuttavia di uno strumento largamente insufficiente.

LINEA DI CREDITO PER LA DIFESA

Ecco perché il ministro Roberto Gualtieri e il viceministro Antonio Misiani, in perfetto coordinamento, stanno mettendo a punto un ventaglio di soluzioni che devono essere condivise all'interno della maggioranza di governo. Su questo fronte, però, a parte Fraccaro, in casa M5S non ci sarebbero idee convergenti. C'è sicuramente la volontà di restituire efficacia alla golden share e dotare il golden power di una maggiore forza economica. Ci sono tuttavia distinguo che rendono non agevole le modifiche.

In ogni caso, non appena appianate le divergenze è intenzione del governo procedere con determinazione alla messa a punto delle nuove misure. Dopo aver allargato i settori sui quali esercitare i poteri speciali - oltre alle tlc, difesa ed energia, quasi sicuramente banche, assicurazioni e parte del made in Italy - si passerà alla costituzione di una dotazione di liquidità da utilizzare per contrastare scalate ostili. Ma più del ventilato fondo dotato di alcuni miliardi, l'idea prevalente sarebbe di attivare una linea di credito stand by - da tenere pronta in caso di necessità - con Cdp da sola oppure in pool con le grandi banche nazionali, a cominciare da Intesa Sanpaolo. Grazie a questa potenza di fuoco in un certo senso illimitata, sarebbe meno facile per gli eventuali aggressori mettere le mani su gruppi come Eni, Enel e Leonardo impedendo in tal modo che la governance possa essere inquinata da ingressi indesiderati. Un'altra via allo studio sarebbe di dotare le azioni di una società privata eventualmente acquistate dallo Stato (deve naturalmente trattarsi di società strategica come Intesa Sp, Unicredit, Mediobanca, Generali, Tim, Tod's, Atlantia, Pirelli eccetera) di poteri sempre straordinari: ipotesi tuttavia non facile, visto le polemiche che susciterebbe questa nazionalizzazione strisciante.

