Palazzo Chigi oggi presenta la rivoluzione Sport&Salute

IL FOCUSROMA Le linee guida della riforma del Coni in mattinata e nel pomeriggio il varo in Cdm di un disegno di legge con norme soprattutto contro la violenza negli stadi e sul semiprofessionismo. Con questi due passaggi il governo interviene sullo sport. La riforma ora inizierà il suo iter alla Camera con le forze politiche delle opposizioni che spingono per modificarla. Oggi saranno il sottosegretario alla presidenza Giorgetti insieme ai ministri Bussetti, Grillo e al sottosegretario Valente a presentare le novità. I ministri...