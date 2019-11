Palazzo Chigi: l'Italia ha già detto no Irritazione del premier con Di Maio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Se non è un atto di sfiducia da parte del Movimento che lo ha indicato per palazzo Chigi poco ci manca. La richiesta di un vertice di maggioranza sulla riforma del meccanismo salva-stati, avanzata dai deputati della commissione Finanze della Camera, finisce col mettere sotto accusa il presidente del Consiglio. Ancor più grave è il fatto che avvenga il giorno dopo la nota diffusa da palazzo Chigi, per rispondere agli affondi della Lega, nella quale veniva spiegato che nulla è stato deciso a Bruxelles e che il Parlamento...