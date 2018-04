CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO CHIGIAPPALTI 11 RISCHIANO IL PROCESSO Tangenti e regali per ottenere appalti della Presidenza del Consiglio. Con accuse che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta, gli imprenditori David e Danilo Biancifiori rischiano di finire a processo insieme ad alcuni loro collaboratori e ad ex funzionari di Palazzo Chigi. Sono in tutto 11 le persone raggiunte dall'avviso di conclusione delle indagini notificato dalla procura di Roma, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio. Tra loro, anche il generale Antonio Ragusa,...