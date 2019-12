Pagamenti pubblici, slitta l'obbligo di usare PagoPa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Circa il 70 per cento delle transazioni verso le pubbliche amministrazioni ancora sfugge alla piattaforma PagoPa, che tra le altre cose dovrebbe contribuire ad abbattere i costi di commissione che gravano sui pagamenti di multe e tributi, sebbene finora a dire il vero tali oneri risultino in molti casi invariati o maggiorati rispetto al passato. Risultato, il governo ha deciso di far slittare al 30 giugno il termine a decorrere dal quale i pagamenti alle pubbliche amministrazioni dovranno essere adempiuti esclusivamente attraverso...