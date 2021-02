I ritardi o, peggio ancora, i mancati pagamenti della pubblica amministrazione sono solo un brutto ricordo. Almeno a Nordest. A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia che ha monitorato una quarantina tra Comuni, Province, Regioni e Ulss arrivando alla conclusione che tutte queste amministrazioni nel 2020 hanno liquidato in anticipo le fatture ricevute dai propri fornitori rispetto alle scadenze previste dal contratto: 30 giorni o 60 (come nel caso di forniture sanitarie). La più virtuosa è l'Ulss 2 della Marca Trevigiana che l'anno scorso ha pagato con un anticipo medio di ben 32,5 giorni. Seguono l'Ulss 6 Euganea con -31,19 e la Provincia di Verona con -29,11. Gli enti meno solerti, invece, sono stati il Comune di Treviso con 5,21 giorni, la Provincia di Vicenza con -4,26 e, infine, il Comune di Vicenza che ha onorato i suoi impegni di pagamento con solo, si fa per dire, 4 giorni di anticipo.

Se il Nordest costituisce un'isola felice, purtroppo, la situazione rimane molto grave soprattutto nel Mezzogiorno. L'anno scorso, ad esempio, il Comune di Salerno ha liquidato i propri fornitori con 360 giorni medi di ritardo, quello di Napoli con 314, Lecce con 85, Avellino con 69. Ma anche al Nord non va tutto bene: Torino ha accumulato un ritardo medio di 145 giorni.

