IL CASOFOSSALTA DI PIAVE Un cacciatore che spara per cercare di prendere una lepre, e in realtà colpisce un papà con il figlio di appena quattro mesi in fascia, che stava passeggiando nel giardino di casa. Poteva finire in tragedia la situazione verificatasi domenica pomeriggio ad una giovane coppia che abita in campagna, nel territorio comunale di Fossalta di Piave, nel Veneziano al confine con Monastier di Treviso. Per fortuna le lesioni...