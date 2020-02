L'INDAGINE

PADOVA Il Coronavirus è finito nel mirino della Procura di Padova. È stato aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, sulla morte di Adriano Trevisan, 78 anni, deceduto all'ospedale di Schiavonia nel comune di Monselice nella tarda serata di venerdì. L'obiettivo è capire se le linee guida rispetto alla malattia, alla sua diagnosi e al contenimento del contagio siano state rispettate. Il procuratore capo Antonino Cappelleri, ha affidato l'incarico al pubblico ministero Benedetto Roberti. Gli inquirenti hanno chiesto ai vertici del polo ospedaliero di Monselice, di acquisire le cartelle cliniche del primo morto per Coronavirus in Italia. Una volta ricevuta l'intera documentazione sanitaria dell'anziano deceduto, gli investigatori nomineranno degli esperti per analizzarla. In un primo momento la Procura era intenzionata a disporre l'autopsia, ma considerando il pericolo di un contagio per i medici che avrebbero dovuto effettuarla, hanno optato per la semplice richiesta delle cartelle cliniche.

IL DECORSO

Adriano Trevisan, era residente a Vo' il comune dei Colli Euganei focolaio del Covid-19 per il Veneto. Era arrivato in ospedale a Schiavonia l'11 febbraio, e dieci giorni più tardi, nella tarda serata di venerdì, è deceduto. Qualche giorno dopo il ricovero dell'anziano di 78 anni, ex imprenditore edile e papà dell'ex sindaco Vanessa Trevisan, sempre da Vo' è arrivato all'ospedale di Schiavonia in pessime condizioni un uomo di 67 anni, con gli stessi sintomi del pensionato deceduto. Sarebbe solo in questo momento, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, che i vertici del polo ospedaliero avrebbero deciso di effettuare i tamponi per diagnosticare il Corononavirus sui due pazienti. Fino a quando, venerdì 21 febbraio, la situazione è precipitata. Il 67enne è stato trasferito d'urgenza nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale civile di Padova, mentre Adriano Trevisan, gravissimo e dichiarato non trasportabile, nella tarda serata è deceduto nel polo ospedaliero di Schiavonia. L'acquisizione delle cartelle cliniche del pensionato morto sono di fondamentale importanza per le indagini avviate dalla Procura. Gli investigatori nelle prossime ore nomineranno, quasi sicuramente, un medico legale e un virologo per passare al setaccio tutti i dati sanitari dell'ex imprenditore di 78 anni dal giorno del suo ricovero a Schiavonia, fino al suo decesso.

IL NODO

Qual è l'obiettivo degli inquirenti? Vogliono accertare se le linee guida rispetto alla malattia, alla sua diagnosi e al contenimento del contagio siano state rispettate. Insomma, se i medici abbiano seguito alla lettere i protocolli targati Ministero della Salute. Il quadro clinico di Trevisan, appena ricoverato all'ospedale di Monselice, era già critico non solo per il contagio da Covid-19, ma per una serie di patologie pregresse. Tuttavia, la Procura euganea vuole fare piena luce sul primo morto di Coronavirus in Italia. «Si tratta di un fascicolo modello 45 - ha spiegato il capo della Procura Antonino Cappelleri -. Non ci sono indagati né ipotesi di reato, si sta solo cercando di capire tutti i passaggi che hanno portato al decesso del paziente, e se diagnosi e cure siano state tempestive e rispettose delle linee guida imposte in casi simili».

Marco Aldighieri

