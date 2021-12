LA PROTESTA

ABANO TERME (PADOVA) Il popolo dei No Green Pass è pronto sfilare per le vie di Abano Terme. Il comune turistico alle porte di Padova è stato scelto per una manifestazione di protesta organizzata per domani, con inizio alle 15. Ad annunciarlo, il leader del gruppo Venetonogreenpass Cristiano Fazzini. La scelta del comune euganeo è arrivata dopo la decisione del sindaco di Padova Sergio Giordani di interdire alcune piazze ai cortei di chi si oppone al certificato vaccinale. Ed è proprio Giordani ad essere preso di mira da Fazzini nel commentare la decisione di andare ad Abano. «Ci siamo spostati spiega perché ogni settimana il sindaco di Padova dice delle assurdità. Ora vedremo cosa si inventerà quando i contagi continueranno a salire, cosa normale visto il periodo, ma noi non vogliamo fare da capro espiatorio per chi non sa cosa fare per risolvere la situazione».

Il sindaco della città termale Federico Barbierato non l'ha presa bene: «Io non ho mai autorizzato una cosa del genere. Domani (oggi per chi legge, ndr) incontrerò il Prefetto per capire quali passi si possono intraprendere per evitare l'evento». Fazzini però ha già ottenuto il via libera dalla Questura di Padova: i manifestanti dovranno escludere dal percorso le strade che costeggiano l'ospedale cittadino per non creare disagi ai degenti. Ma potranno attraversare tutte le principali vie cittadine, comprese quelle all'interno della vasta isola pedonale. Ma le preoccupazioni più forti sono state espresse dagli albergatori. «Queste persone non le vogliamo dichiara senza mezzi termini il presidente della locale Federalberghi Emanuele Boaretto -. Se non vogliono vaccinarsi, che se ne stiano a casa loro. Il comparto del turismo termale sta faticosamente uscendo da quasi due anni di fortissima sofferenza, fra lockdown e restrizioni di ogni tipo. Il green pass consente a noi di lavorare e ai cittadini, compresi i clienti che hanno ricominciato a frequentare le nostre terme, di vivere un'esistenza relativamente serena e normale».

Il presidente degli albergatori è furioso: «Trovo a fatica le parole per commentare un'iniziativa del genere - prosegue -. È inaccettabile che la maggioranza degli italiani si pieghi alla volontà di queste persone che sostengono tesi che non hanno alcuna evidenza scientifica e sono palesemente smentite dal drastico calo dei decessi. Chi si è vaccinato si è fidato della scienza e ha dimostrato un grande senso di responsabilità e di civismo, come è stato più volte sottolineato dal Presidente Sergio Mattarella. Mi auguro che si trovi un modo per impedire la manifestazione».

Il timore è che la manifestazione lungo le vie più frequentate di Abano, sulle quali si affacciano numerosi hotel - oltretutto nel pomeriggio di un sabato - spaventino gli ospiti e contribuiscano a incrinare un'immagine di ritorno alla quotidianità che l'intero settore sta faticosamente cercando di riconquistare dopo i periodi più bui dell'emergenza pandemica. Come se non bastasse, la notizia della protesta di domani è arrivata dopo un'altra pesante mazzata: l'annuncio da parte del governo Draghi di permettere l'arrivo in Italia solo a chi, sebbene vaccinato oppure guarito e con tanto di certificato medico, esibisca anche un tampone. Un provvedimento che gli imprenditori del settore temono abbia pesanti ripercussioni, a pochi giorni dal Natale, sulla clientela di Germania, Austria, Francia e Svizzera che potrebbe decidere di annullare la vacanza termale già prenotata. Poche ore dopo la comunicazione del premier Mario Draghi, infatti, si sono registrate le prime disdette.

