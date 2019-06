Padova, un altro profugo chiede l'iscrizione all'anagrafe: stavolta è no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA A Padova il sindaco Sergio Giordani dice no all'iscrizione anagrafica di un secondo profugo: «Non ha i requisiti. Io non faccio politica, ma applico le leggi». Dopo il clamore sollevato martedì sorso per il richiedente asilo iscritto all'anagrafe direttamente da Giordani, nonostante il Decreto sicurezza lo vieti, ieri da palazzo Moroni è arrivato un segnale che va nella direzione diametralmente opposta. Nei giorni scorsi, infatti, era prevista l'ultima scadenza per rispondere a una richiesta di iscrizione anagrafica arrivata...