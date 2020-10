BOTTA E RISPOSTA

PADOVA «È tutto assurdo, chi mi critica non ha capito nulla. Io ho origini campane, se avessi offeso i napoletani avrei offeso me stesso». Andrea Colasio, assessore alla cultura di Padova, rigetta le accuse dopo una sua dichiarazione che ha scatenato un polverone. Nelle stesse ore, però, dal capoluogo campano partono le bordate. La più importante arriva da Eleonora de Majo, che ricopre proprio il ruolo di assessore alla cultura nella giunta De Magistris: «Le parole di Colasio sono state gravissime. Queste battute sarebbero fuori luogo anche al bancone di un bar. Dimostrano quanto il razzismo, gli stereotipi carichi di pregiudizio e la sottocultura antimeridionale siano sentimenti incrostati nelle viscere del nostro Paese. La città merita delle scuse».

LA DICHIARAZIONE

Tutto nasce lunedì quando l'assessore di Padova (di area centrosinistra) si rammarica così per le ultime chiusure ai luoghi culturali imposti dal Dpcm: «Qui non siamo a Napoli, esiste una cultura civica molto forte, un senso di comunità e l'idea che la salute è un bene comune molto forte». Apriti cielo. Le reazioni all'ombra del Vesuvio sono tante e la più dura porta proprio la firma di Eleonora de Majo: «Sono sconcertata, il mio collega di Padova deve chiedere scusa». Un'altra reazione istituzionale è quella di Diego Venanzoni, consigliere comunale: «L'assessore venga a Napoli per un bagno di cultura e senso civico, a volte mi chiedo cosa spinge ad esondare con affermazioni che rasentano la follia e celano una vena di razzismo».

A Padova si fa sentire soprattutto Giuliano Pisani, storico ed ex assessore alla Cultura: «Mi dissocio da queste dichiarazioni, umilianti per chi le ha pronunciate ma anche per chi si vede così malamente rappresentato come cittadino. Attendiamo anche che il sindaco e i vertici della maggioranza prendano le doverose distanze». In municipio non c'è alcuna intenzione di polemizzare pubblicamente con Colasio ma, soprattutto nell'ala più a sinistra della coalizione, più di qualcuno non ha gradito. «In questo momento di emergenza tutti i Comuni vivono gli stessi problemi. È importante fare rete e combattere ogni forma di provincialismo» è il messaggio che arriva dalle assessore di Coalizione Civica, la compagine che sostiene il sindaco Giordani.

LA REPLICA

L'eco delle polemiche però non si placa e allora è Colasio a dover intervenire nuovamente per chiarire. «Io amo Napoli. Nella mia dichiarazione ho solo sottolineato che Padova è una città virtuosa, che ha determinati modelli di comportamento, che non sono quelli di Napoli e neppure di Milano. Non è un caso che il governatore De Luca abbia imposto restrizioni più severe. Padova, città d'arte, è innegabile che abbia un carico antropico diverso da una metropoli come Napoli. Nel mio intervento - insiste - sottolineavo l'incongruità di alcuni aspetti dell'ultimo Dpcm e mi riferivo soprattutto alle chiusure per cinema e teatri, nonostante a Padova, anche nei ristoranti, si rispettino le regole. Se c'è ugualmente chi da Napoli vuole fare polemica, lo invito a Padova, dove sarà accolto con tutti gli onori. E lo accompagnerò a visitare la Cappella degli Scrovegni».

