IL CASO

VENEZIA «Sospensione esecuzione tamponi molecolari per SarsCov-2»: a leggerne l'oggetto, poteva sembrare davvero una beffa del destino la lettera firmata da Daniele Donato, direttore generale facente funzioni dell'Azienda ospedaliera di Padova. Ma come, uno stop «a causa di problemi di approvvigionamento dei materiali necessari per la processazione», proprio nella struttura del professor Andrea Crisanti, il più convinto sostenitore della tecnica considerata gold standard (e cioè modello di riferimento) rispetto all'alternativa del test antigenico? In realtà il problema è temporaneo e riguarda solo 500 delle 2.800 diagnosi stilate quotidianamente dal laboratorio padovano, quelle commissionate dall'Ulss 6 Euganea, che comunque potrà sopperire a questa momentanea carenza attraverso gli strumenti rapidi di terza generazione.

LA PRODUZIONE

Nella missiva inviata mercoledì al dg Domenico Scibetta, oltre che al capo della Sanità regionale Luciano Flor, il reggente Donato annunciava che da ieri è stato fermato «l'arrivo dei campioni» in Azienda ospedaliera da parte dell'Ulss 6 Euganea, «fino alla risoluzione della problematica» legata «alla produzione» dei cosiddetti puntali, cioè dei piccoli supporti di plastica necessari per lo svolgimento delle analisi. «Sarà nostra cura informarvi del ripristino delle capacità produttive», concludeva Donato, riferendosi alla famosa macchina olandese acquistata dalla Regione in aprile. «Questa apparecchiatura spiega l'attuale numero uno dell'Azienda ospedaliera necessità di materiali plastici che al momento sono difficilmente reperibili sul mercato mondiale. Non è un problema solo nostro, infatti, ce l'hanno tutti, dall'Imperial College di Londra alla Harvard University di Boston. Infatti avevamo già informato del problema Azienda Zero e ora siamo in contatto con i colleghi di Verona, che hanno un macchinario simile al nostro, per vedere se i loro puntali possono essere usati anche da noi. Nell'attesa, continuiamo comunque a utilizzare le altre linee di processazione di cui disponiamo, tranne un'altra macchina ferma da diverso tempo a causa della contingente indisponibilità di reagenti. Per ora riusciamo a garantire 2.300 risultati al giorno, ma contiamo a breve di tornare a pieno regime».

In quasi undici mesi di emergenza, il laboratorio dell'Azienda ospedaliera ha processato oltre 700.000 dei 3.527.074 tamponi molecolari complessivamente refertati in Veneto, ai quali vanno aggiunti 2.202.987 test antigenici.

LA CAPACITÀ

Numeri che fanno del Veneto la prima Regione, in rapporto alla popolazione, per capacità diagnostica. A dare il proprio contributo sono pure le strutture private accreditate, come il Centro di Medicina, che ieri ha annunciato l'arrivo dei test rapidi di terza generazione. «Ne siamo orgogliosi dice l'amministratore delegato del gruppo Vincenzo Papes dopo che siamo stati i primi ad introdurre la tecnologia Abbott per i test sierologici nazionali e visto che ora siamo accreditati dal portale della Regione per l'inserimento di tutti i dati».

A proposito di diagnosi, intanto, il gruppo regionale del Partito Democratico critica la modifica al protocollo riguardante le scuole, per cui adesso con un solo positivo viene messa in quarantena l'intera classe, con tampone solo al termine del periodo di isolamento, anziché per tutti subito. «La Regione ci ripensi e potenzi i controlli, anziché scaricare le inefficienze su famiglie e alunni», chiedono capogruppo Giacomo Possamai e i colleghi Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Andrea Zanoni e Francesca Zottis.

