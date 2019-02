Padova, lite tra stranieri: indiano accoltellato e bruciato sul letto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DELITTOPADOVA Alle urla e ai litigi, in quel condominio chiamato anche piccola via Anelli, i condomini non ci fanno nemmeno più caso. Neanche se il fracasso si scatena alle 5.30 della mattina. A mettere in allarme poco prima dell'alba di ieri chi abita in uno dei 60 mini del residence Ibisco, una specie di ghetto all'Arcella, il quartiere più popoloso e multietnico di Padova, è stato l'odore di bruciato e poi l'arrivo dei pompieri. Visto che qualcuno in casa non ha il riscaldamento, c'è chi ha pensato che si fosse scatenato un incendio...