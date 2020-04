PADOVA

Lasciato dalla fidanzata e poi multato nel tentativo di riconquistarla. Oltre il danno, la beffa. È stata una Pasqua davvero amara quella di un 22enne padovano che domenica pomeriggio è stato trovato dai finanzieri mentre sedeva sconsolato sui gradini dell'argine del Piovego, in piena zona universitaria. Proprio quei gradini sono stati teatro del primo incontro con la fidanzata, del loro primo bacio e poi di tante belle giornate passate assieme. E per questo il ragazzo si era rifugiato lì, con gli occhi colmi di lacrime, per trovare l'ispirazione per scriverle una poesia che la convincesse a tornare insieme a lui. Sì, perchè la lontananza causata dalla quarantena anti-coronavirus, proprio in questi giorni ha spinto la ragazza a troncare la relazione. Decisione che ha fatto sprofondare nella tristezza il giovane cuore infranto che, in barba alle prescrizioni volte a debellare l'epidemia, è uscito di casa con l'intento di trovare l'ispirazione che gli consentisse di riconquistare la sua bella. E questo è stato quel che ha raccontato ai finanzieri, che durante il pattugliamento del quartiere Stanga, hanno scorto il giovane seduto sui gradini del Piovego. Molto candidamente il ragazzo ha raccontato ai militari la sua storia, nella speranza che questo potesse convincerli a graziarlo. Niente da fare. Seppur solidali col giovanotto, i finanzieri non hanno potuto ignorare la sua trasgressione, così il 22enne è tornato a casa non solo col cuore a pezzi ma anche col portafoglio alleggerito da dalla multa di oltre 300 euro.

Marina Lucchin

