Padova, la fabbrica delle false ricerche

IL CASOPADOVA La ricerca industriale è finalizzata ad acquisire nuove conoscenze, mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. La disciplina comunitaria preme sugli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Tra il 2011 e il 2012 l'Italia si è sopportata un grande peso sul bilancio dello Stato per la ricerca industriale. Con il decreto legge numero 70, del 13 maggio 2011, le aziende che assegnavano commesse di ricerca a strutture qualificate potevano godere di un beneficio a fondo perduto pari al 90 per cento...