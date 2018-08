Padova, intervento a cuore chiuso Aspirata una massa dal ventricolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BUONA SANITÀ PADOVA Nuovo primato mondiale per la cardiochirurgia patavina. Protagonista una donna di 70 anni con una massa intracardiaca di tre centimetri, da asportare, ma come? Di norma, per salvarle la vita, si sarebbe dovuti intervenire con un'operazione a cuore aperto, ma l'équipe diretta dal professor Gino Gerosa che conta una nutrita esperienza di interventi eccezionali e pionieristici, non poteva non optare per un intervento, ancora una volta d'avanguardia, che rendesse minimo i rischi. LA DIAGNOSIUn ecocardiogramma aveva...