PADOVA «Come sindaco e come amministrazione stiamo seguendo con la più ampia attenzione il fenomeno del nuovo Coronavirus e dei possibili contagi. Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie». Padova in prima linea come testimonia la nota di Sergio Giordani dopo i casi di Coronavirus in Italia e in Veneto: «Il sistema di stretta sorveglianza a cascata è attivato ed è stato ben collaudato con l'epidemia Sars. Tutte le istituzioni sono allertate, coordinate e hanno le istruzioni corrette per come comportarsi con prontezza in caso di emergenza. La Regione è in contatto con il ministero e con il commissario straordinario e a sua volta la Regione coordina i presidi sanitari locali costantemente. Invito i cittadini ad informarsi solo tramite i canali ufficiali: sito Ulss e sito Regione Veneto. Il comune di Padova ha partecipato la scorsa settimana alla conferenza dei sindaci in regione, siamo e sono personalmente pronto ad affrontare qualsiasi evenienza in contatto con le autorità competenti e col massimo impegno».

Da qui l'invito ad avere fiducia nelle istituzioni, a mantenere la calma e a collaborare. Anche il presidente di Anci Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, ripete l'appello a seguire le indicazioni delle autorità pubbliche: «I sindaci sono pronti ad adottare tutte le misure necessarie, in piena collaborazione e sulla base delle direttive del sistema sanitario regionale, che già da settimane ha adottato tutte le iniziative di protezione della popolazione e per affrontare eventuali emergenze».

