L'ATTENTATO

PADOVA Una bottiglia da un paio di litri di alcol denaturato, un cerino e le fiamme che in pochi secondi anneriscono la vernice e il muro. Attacco incendiario nella notte tra sabato e domenica, alle 2, alla sede regionale di Forza Nuova, in via Girolamo del Santo all'Arcella, il quartiere più popoloso e multietnico di Padova.

A compiere il gesto un solo uomo: si è calato il cappuccio del giaccone in testa perché sapeva che c'erano delle telecamere di sorveglianza. Poi ha versato la bottiglia di liquido infiammabile sullo zerbino di saggina e ha dato fuoco. In pochi secondi le fiamme sono divampate annerendo la porta d'ingresso e aggredendo anche il soffitto e i muri delle abitazioni vicine.

L'attentatore solitario, secondo il coordinatore veneto Luca Leardini è riconducibile agli ambienti antagonisti: «Non si vede in faccia, sapeva bene di essere ripreso. Non possiamo che pensare che un'intimidazione del genere possa venire dai centri sociali».

L'ALLARME

A dare l'allarme è stato un residente cingalese della palazzina. I pompieri in pochi minuti hanno domato il rogo mentre a fare le indagini sono i carabinieri della Compagnia di Padova.

«Non è certo la prima volta che alcuni vigliacchi approfittano del buio e, coprendosi la faccia, vengono a danneggiare la nostra sede commenta Leardini Dalle telecamere interne si vede bene la persona che con un cappuccio calato sul volto, versa il liquido e accende il fuoco prima di scappare come fa un cane randagio alla paura di poter essere visto da qualcuno». Leardini, che ieri mattina si è subito recato in sede, accompagnato dal responsabile provinciale Nicola Poli, non ha dubbi sulla matrice dell'attentato: «Si tratta certamente dei soliti, sempre pronti a colpire alle spalle, di notte o in numero ampiamente superiore. Se pensano di intimidirci con questi gesti, come sempre, hanno sbagliato tutto. Noi continueremo a scendere in piazza con la nostra faccia pulita».

«POTEVA FAR MALE»

«Forza Nuova non si fa certo impaurire dalle solite azioni vigliacche e meschine messe a segno da qualche scappato di casa. La cosa, non solo non ci spaventa, ma non ci scalfisce nemmeno» precisa guardando i danni fatti alla porta di metallo. «Forse, chi ha appiccato il fuoco - chiude il responsabile regionale - non sa che poteva far del male a qualche innocente. Sopra la nostra sede ci sono dei locali in cui si riuniscono spesso molti filippini che abitano in zona. Non c'è dubbio volessero colpire noi, ma mi lascia allibito che per questa rabbia nei nostri confronti, abbiano rischiato di finirci in mezzo altre persone».

Marina Lucchin

