PADOVA Alcol a fiumi, sigarette e qualche spinello. Tutti vicini vicini e senza mascherina, seduti su un muretto dell'isola Memmia al centro di Prato della Valle a Padova. Quando i poliziotti l'altra sera, intorno alle 20, si sono avvicinati per controllare la compagnia di giovani tra i 18 e i 30 anni che aveva spostato il luogo di bevute dai bar (chiusi per il Dpcm) alla grande piazza, c'è stato un fuggi fuggi generale, tranne quattro ragazzi e una ragazza che sono rimasti e hanno aggredito gli agenti, mandandone quattro all'ospedale. Uno di loro ha anche tentato di prendere la pistola a un poliziotto. Arrivati i rinforzi, sono stati tutti arrestati in 5 per resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale in concorso. Il giovane che ha tentato di rubare l'arma ha anche tentata rapina.

I PROTAGONISTI

Protagonisti della vicenda un gruppo di ragazzi già noti alle forze dell'ordine per le loro azioni violente e che sui social pubblicano spesso le loro foto in Prato della Valle, in posa come i più famosi influencer. Il capo della banda è Henry Wladimir Trivino Estupinan, ecuadoriano di 25 anni, noto come el loco, già arrestato l'anno scorso per una rapina in un parco ai danni di un ragazzo italiano: ha prima colpito al volto un agente, poi lo ha afferrato con forza per la divisa e gli ha strappato violentemente la mascherina dalla faccia. Con lui il fratello Elvis Glosver, 28enne, la fidanzata Maisa Haj Hassen, 19 anni padovana di origine magrebina e gli amici Angulo Quinonez, anche lui ecuadoriano di 28 anni, Eryon Bytiyci albanese di 27 anni. I due fidanzati sono stati trovati in possesso di due dosi di marijuana quindi sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. I quattro ragazzi stranieri hanno tutti il permesso di soggiorno in regola e sono di seconda generazione.

IL QUESTORE

Il questore Isabella Fusiello: «Di solito quando ci sono i controlli delle forze dell'ordine, anche solo la loro presenza fa mettere in riga chi sa che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare, per il puro rispetto delle istituzioni. In questo caso, invece, i giovani, forse anche per il tasso alcolico elevato, hanno iniziato a colpire i poliziotti I ragazzi di quel gruppo non hanno rispetto per le istituzioni, per le forze dell'ordine e per il nostro lavoro». Condanna anche da parte del sindaco Sergio Giordani: «Ciò che è successo è intollerabile. Dove sono le famiglie?».

Marina Lucchin

