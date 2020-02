L'IPOTESI

PADOVA Chissà se è uno di questi otto ragazzi che scendono con un balzo da due ambulanze, il paziente zero che le autorità sanitarie vanno cercando. Piumini scuri, scarpe da ginnastica, maglioncini colorati: giovani come tanti, se non fosse che sono «i cinesi di Vo' Euganeo», un mix di nazionalità e residenza che li rende il possibile tratto di congiunzione tra il focolaio dell'epidemia globale e il contagio di un paesino padovano. Questa è l'ipotesi, ma mille sono le cautele, mirate a scongiurare sospetti ingiusti se non addirittura reazioni xenofobe, di cui non c'è proprio bisogno in queste concitate ore di emergenza e preoccupazione, tanto più perché il primo risultato a tarda sera risulterà negativo.

L'ARRIVO

Sono le 13.56, quando due mezzi della Croce Verde di Padova entrano nel piazzale dell'unità operativa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliera, mettendosi in sosta l'uno dietro l'altro. Qui li aspettano da ore, un'infermiera è stata addirittura incaricata di sostare davanti alle fotocellule del portone a soffietto, così da tenerlo aperto: non c'è un istante da perdere, sul fronte della guerra al Coronavirus. «Devono arrivare i carabinieri con dei cinesi», è la spiegazione ufficiosa che rimbalza da un angolo all'altro della cittadella sanitaria. Gli autisti scendono e aprono i portelloni. Sbucano così quattro uomini e quattro donne, l'uno appresso all'altro. Dai loro visi freschi, semicoperti dalle mascherine, spuntano otto paia di occhi, a mandorla e spauriti. Gli orientali si guardano attorno, il tempo di vedere l'obiettivo della fotocamera puntato su di loro, voltarsi dall'altra parte e affrettare il passo verso l'accettazione, per poi entrare nell'ambulatorio dove verrà effettuato il tampone che dirà se sono positivi o negativi al test-verità.

IL VIAGGIO

Alcuni di loro hanno dormito, durante il viaggio da Vo' a Padova. Non più di mezz'ora, anziché gli usuali 40-45 minuti. «Non c'era assolutamente traffico, pareva di stare dentro al film Virus letale, in paese non c'era nessuno, solo un signore che faceva bancomat», racconta chi c'era. La centrale del 118 ha inviato le ambulanze in via Aldo Moro, nella zona artigianale di Vo', con il compito di prelevare le persone al loro domicilio. Sembrava che dovessero essere già sul posto i militari del Nas, i vigili del fuoco e pure la protezione civile, ma i sanitari non hanno visto nessuno. Se non un ragazzo, apparso all'improvviso da una grata, alzando un braccio per farsi notare. A quel punto sono usciti dalla casa anche gli altri. Solo tre ragazze indossavano già le mascherine, agli altri cinque i dispositivi di protezione sono stati forniti dagli operatori del Suem, che ha anche provveduto a verificare che tutti e otto si disinfettassero le mani con il gel, prima di salire a bordo. Qualcuno ha pronunciato poche parole in uno scarno italiano, i più sono rimasti in silenzio.

GLI ELEMENTI

Mentre il gruppetto viene preso in carico dal personale ospedaliero, a parlare è il sindaco Giuliano Martini. Il primo cittadino spiega che i giovani immigrati, «residenti a Vo' dal 2015», sono stati portati nel reparto di Malattie Infettive per essere sottoposti a verifiche sul loro stato di salute e capire se è possibile fissare il punto zero di questa brutta storia. Le indagini si basano su una serie di elementi oggettivi: si tratta di cittadini cinesi, che gestiscono un'attività artigianale tessile in possibile contatto commerciale con la terra di origine e che frequentano occasionalmente almeno uno dei bar in cui si trovavano per giocare a carte Adriano Trevisan e l'amico Renato. Racconta al Gazzettino un vicino della piccola comunità asiatica, a quanto pare l'unica del paese: «Personalmente li vedevo raramente, erano sempre chiusi dentro. Casa e bottega, sa come sono i cinesi, quelli lavorano anche la notte... Hanno un laboratorio di confezioni, l'ho capito dagli scatoloni della merce, accatastati fuori dall'edificio. In questi anni non ho mai parlato con nessuno di loro, solo uno ogni tanto usciva a passeggiare. Mi è stato riferito che qualcuno di loro andava al bar Al sole, chissà se il contagio è avvenuto così...». A notte i primi esiti dell'accertamento saranno negativi, ma il test dovrà essere ripetuto. Intanto per i due mezzi della Croce Verde è già ora di ripartire. Prima la tappa in centrale, per un intervento di sanificazione con l'ozono. E poi di nuovo in moto, altro giro e altra corsa.

Angela Pederiva

